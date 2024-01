Atalanta | De Ketelaere | «Una bella rivincita col Milan»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Charles De, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria sulin Coppa Italia Charles De, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria sulin Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Grande vittoria e grande sensazione. È stato un lavoro di squadra, dopo la loro rete abbiamo avuto unareazione.per me? Si può dire, ma non ho questa sensazione. Provo a vincere le partite. Critiche al? Sono cresciuto, oggi abbiamo vinto. Sono contento qua, c’è ancora metà stagione da fare».

... con laterali Ruggeri ed Holm, sulla trequarti Koopmeiners alle spalle di Miranchuk e De. ... Al 31' è il turno dell'con Ruggeri che crossa per Holm che calcia di prima intenzione ma ...All.: Pioli(3 - 4 - 2 - 1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De. All.: GasperiniL'Atalanta si impone 2-1 sul Milan a San Siro e si qualifica ... sulla trequarti Koopmeiners alle spalle di Miranchuk e De Ketelaere. Il match La prima occasione della gara è del Milan al 19' con ...