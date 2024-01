Asvis | suggerimenti per l’alfabeto del nuovo anno femminile

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Redatto da Annamaria Vicini di Futuranetwork.eu –– 11 01 2024 Inizio d’, tempo di bilanci e di buoni propositi per il futuro. Treccani ha eletto “femminicidio” parola dell’2023. La speranza è che nel 2024 si parli meno di violenza e più di lavoro e salute. Cheè stato per le donne il 2023? E cosa si può migliorare nel 2024? Ecco qui qualche spunto di riflessione, ispirato dalle lettere del nostro alfabeto, per ripartire con maggiore consapevolezza e determinazione. Amore: parola un tempo cara al generee oggi scomparsa quasi del tutto dalle pubbliche conversazioni, resiste tuttavia nelle preferenze di lettura. Il caso dell’è quello della scrittrice Erin Doom, pseudonimo (ma lo si è scoperto solo di recente) della trentenne Matilda. I suoi ...

L'ricorda che questi Piani necessitano di ulteriori sviluppi per orientare le politiche ... Gli obiettivi sulle energie rinnovabili per il 2030 sono inferiori rispetto aidi esperti ...... inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità Idi policy e azioni necessarie secondo, nel suo position paper ...