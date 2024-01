Associazioni a De Luca | “36 mesi per una visita è eccellenza?”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota del dottor Giovanni Gravili, Presidente dell’associazione I Nodi d’Amore ODV, dopo le dichiarazioni del Governatore Dead Avellino su un presunto “mercato oncologico”: “Egregio Presidente De, Desidero condividere il mio punto di vista in merito alle dichiarazioni rilasciate da Lei. Mi chiedo come sia possibile che la sanità pubblica campana sia una delle poche regioni ad avere un bilancio in attivo anziché in negativo. Potrebbe gentilmente spiegarmi il motivo? Nonostante l’arresto degli investimenti, la mancanza di attività preventive e l’acquisto ddi apparecchiature mediche all’avanguardia? Le ricordo che nella Sua regione, per prenotare una risonanza magnetica, occorre aspettare oltre 36. Ritengo sia importante comprendere come sia possibile che un paziente debba attendere così a ...