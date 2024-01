Assegno INPS più ricco per la pensione di reversibilità | arrivano anche gli arretrati fino a 5 anni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pensioni dii rimborsi dache si adegua finalmente alla sentenza della Cassazione del giugno 2022. Ecco perché. Come spiega il sito web dell’, laai superstiti consiste in un trattamento pensionistico assegnato in ipotesi di decesso del pensionato (di) o dell’assicurato (indiretta), e si rivolge – entro specifiche condizioni – proprio ai familiari superstiti. In particolare, ladicorrisponde ad una quota percentuale delladella persona deceduta. Pensioni di, novità da(Informazione Oggi)Ebbene, le ultime notizie in materia faranno contenti non ...

... arrivano tre progetti di utilità collettiva per i beneficiari dell'di Inclusione e ... che intendono presentare domanda per l'accesso alla nuova misura, si prevede, di concerto tra, CPI ......di Inclusione " ADI e Supporto formazione lavoro " SFL avviate dal governo in sostituzione ... Antonio La Rosa , funzionario delegato per la riunione dell'Agenziadi Milazzo; l'assessore ...Dal settore Politiche sociali del Comune, guidato dall’Assessore Pasquale Impellizzeri , arrivano tre progetti di utilità collettiva per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e Supporto Formazione ...Allo strumento di attivazione al lavoro partito il 1° settembre si sono iscritti finora in 160mila persone: tra loro figurano solo circa un terzo di ex percettori del Reddito di cittadinanza, mentre s ...