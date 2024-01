Assegno di inclusione | arrivano i pagamenti | tutte le date

Leggi su europa.today

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'inizio del 2024 ha scritto la parola "fine" sul reddito di cittadinanza, ufficialmente sostituito dall'die dal Supporto per la formazione e il lavoro, le nuove misure introdotte dal governo Meloni in supporto delle famiglie in difficoltà e delle persone con redditi bassi in...