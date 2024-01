Ascolti tv | Milan-Atalanta vince prime time mercoledì 10 gennaio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italiaha vinto ilcon 4.433.000 telespettatori e uno share del 21,44%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Gifted – Il dono del talento' che ha ottenuto 3.233.000 telespettatori pari al 17% di share. Terzo posto per Italia1 con il

Chris Evans e Mckenna Grace in Gifted - Il dono del talento (US Rai) Nella serata di ieri, Mercoledì 10 gennaio 2024, su Rai1 Gifted – Il dono ... (davidemaggio)

Chris Evans e Mckenna Grace in Gifted - Il dono del talento (US Rai) Nella serata di ieri, Mercoledì 10 gennaio 2024, su Rai1 Gifted – Il dono ... (davidemaggio)

...ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento... Su Canale5 il quarto di finale di Coppa Italia:- Atalanta ha incollato davanti al video 4.... la partita- Atalanta di Coppa Italia è il programma più visto ieri con 4.4 milioni di spettatori per il 21,4% di share Canale 5 vince neglitv con la partita- Atalanta per i ...(Adnkronos) - Canale 5 con la partita di Coppa Italia Milan-Atalanta ha vinto il prime time con 4. ... da 740.000 telespettatori registrando uno share del 3,8%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 ...Tutti i dati Auditel sugli ascolti tv di mercoledì 10 gennaio 2024: a vincere la sfida è stata la partita di Coppa Italia tra il Milan e l'Atalanta.