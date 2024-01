Ascolti tv ieri | pienone Mamma Ho Perso l' Aereo | Affari Tuoi al top

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Glitv dimercoledì 10 gennaio 2024 hanno registrato per la Coppa Italia su Canale 5 Milan contro Atalanta 4.433.000 telespettatori, share 21.4%. Su Rai1 il film Gifted Il Dono del Talento ha conquistato un netto di 3.233.000 telespettatori, share 17%. Flop per il doc Le Frecce Tricolori su Rai3: 873.000 spettatori, 4.3% di share, mentre ottimo risultato perHol'su Italia 1 visto da 1.512.000 spettatori, share 7.6%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Swarm 740.000, 3.8% Rete 4 Fuori dal Coro 1.120.000, 7.6% La7 Una giornata Particolare L'Omicidio di Giulio Cesare 957.000, 4.8% Tv8 film Autumn in New York 371.000, 2% NOVE il film The Legend of Zorro 356.000, 2%.tv ...