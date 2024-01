Ascolti tv del 10 gennaio | Mamma ho perso l’aereo | il Milan o la Rai

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gifted – Il dono del talento è il film con cui mercoledì 10Rai 1 sfida in prima serata la partita di Coppa Italia,-Atalanta, trasmessa su Canale 5. Su Rai 1 Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan sono i protagonisti del film, diretto da Marc Webb, Gifted – Il dono del talento, che racconta la storia della piccola Mary Adler, cresciuta sotto le cure dello zio Frank, single e fratello della madre, deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A soli sette anni, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, destando l’interesse di preside e insegnanti. Invece su Italia 1 va in onda un grande classico,hocon Macaulay Culkin, ideale per una serata di divertimento e relax. Rai 3 propone invece il documentario Le Frecce Tricolori, ...