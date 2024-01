Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 10 gennaio 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024)TV: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Gifted – Il dono del talento ha totalizzato 3233 spettatori (16,95% di share) nel primo episodio e 1912 (14,39%) nel secondo. La partita di calcio di Coppa Italia: Milan-Atalanta su Canale5 ha conquistato in media 4433 spettatori (share 21,44%). Il film Mamma, ho perso l’aereo su Italia1 ha realizzato 1512 spettatori (7,61%); su Rai2 il film The Swarm – Il quinto giorno ha portato a casa 740 spettatori (3,76%), mentre lo speciale Frecce Tricolori su Rai3 ha avuto 873 spettatori (4,32%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha ...

