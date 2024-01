Ascolti tv 10 gennaio 2024 | chi vince il prime time

(Di giovedì 11 gennaio 2024)tv 10: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sulcome riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamentotv: chi ha vinto ieri sera? Nella serata di ieri, mercoledì 10, su Rai1 Gifted – Il dono del talento ha conquistato 3.233.000 spettatori pari al 17%. Su Canale5 il quarto di finale di Coppa Italia: Milan-Atalanta ha incollato davanti al video 4.433.000 spettatori con uno share del 21.4% (primo tempo a 4.348.000 e il 19.9%, secondo tempo a 4.520.000 e il 23.3%). Su Rai2 l’esordio della serie The Swarm – Il quinto giorno raduna 740.000 ...

