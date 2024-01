Arriva la stretta dell’Agcom sugli influencer Il presidente Lasorella | “Non sono norme anti-Ferragni” Ecco cosa cambia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Strette in arrivo per gliche operano in Italia. L’Agcom – l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ha stilato delle nuove linee guida con l’obiettivo di garre il rispetto da parte degli imprenditori digitali in materia di disposizioni del Testo unico sui servizi dei media audiovisivi, di comunicazioni commerciali e di tutela dei diritti della persona. “La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad intervenire. Le linee guida oggi approvate costituiscono un primo importante passo”, si legge nella nota diffusa. Che poi continua spiegando che queste nuove linee ...

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 10 gennaio, a seguito di 'una consultazione pubblica ampiamente partecipata', ha 'approvato all'unanimità' le Linee ...L'Agcom ha approvato all'unanimità le linee guida per gli influencer in modo che siano obbligati a una maggiore trasparenza nei loro messaggi ...ROMA – Nuove regole per gli influencer. L'Agcom ha approvato, nella giornata del 10 gennaio, le nuove linee guida per la tutela delle disposizioni del testo unico sui servizi di media audiovisivi. "La ...