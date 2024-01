Arrestato a Dubai il broker Gianluigi Torzi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Il, recentemente condannato a sei anni dal Tribunale del Vaticano per truffa aggravata, estorsione e autoriciclaggio per una vicenda relativa alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla compravendita di un palazzo di lusso a Londra, è statoin esecuzione di un mandato di arresto internazionale. L'ipotesi di accusa, formulata dalla procura di Milano, è quella di aggiotaggio su azioni della società di investimento immobiliare Aedes Siiq quotata in Borsa. Il reato sarebbe stato commesso tra il 2017 e il 2019. Dopo che la gip Alessandra Cecchelli aveva negato l'arresto del finanziere, il pm Stefano Civardi aveva fatto appello al Tribunale del Riesame che aveva accolto l'istanza. Il provvedimento cautelare, poi confermato dalla Cassazione, era ...

AGI. - l'immobiliarista romano Danilo Coppola , 56 anni, è stato Arrestato a Dubai per una condanna definitiva per bancarotta. Il processo è quello ... (agi)

L’uomo è al centro di indagini anche a Roma e a Milano per altre vicende. Al processo nello Stato pontificio è stato condannato in primo grado per ... (repubblica)

Il finanziere molisano Gianluigi Torzi è statoin esecuzione di un mandato di arresto internazionale della Procura di Milano per aggiotaggio su azioni della società di investimento immobiliare Aedes Siiq tra il 2017 e il 2019. ...il broker del Vaticano: Gianluigi Torzi È stato, dove risiedeva da tempo, Gianluigi Torzi , recentemente condannato in primo grado dal Tribunale del Vaticano, ...Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Domani per il broker Gianluigi Torzi, fermato ieri a Dubai, inizia l'udienza preliminare davanti al gup di Milano Patrizia Nobile nel procedimento milanese che lo vede im ...Fermato a Dubai il finanziere Gianluigi Torzi, accusato di aggiotaggio. La Procura di Milano ne aveva chiesto l'arresto per il caso Aedes.