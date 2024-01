Ariana Grande | il nuovo singolo Yes | And? è ispirato a Vogue di Madonna

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 gennaio 2024)qualche giorno fa ha annunciato l’arrivo di unche uscirà domani, venerdì 12 gennaio. Un ritorno attesissimo (il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2020) che ha tutte le premesse per essere una hit. In primis perché i produttori sono lei, Ilya e Max Martin (quest’ultimo artefice di moltissime hit di Britney Spears, Katy Perry, Kesha e Taylor Swift); poi perché il titolo è iconico come lo era ai tempi l’altro suoThank U, Next (ovvero: “grazie, il prossimo”) e infine perché il brano è palesementedi. Yes,? che a me piace tradurre come “Sì, mbé?” secondo quanto trapelato da un insider durerà 3 minuti e 35 secondi e ricalcherà – attraverso un programma ...