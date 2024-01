Arezzo | via Funghini | che fine hanno fatto i lavori alle case popolari?

Leggi su lortica

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sunia e Cgil denunciano lo stato di abbandono, in tutta Italia, degli alloggi di proprietà pubblica Il 20 luglio 2020 il Presidente diCasa prese atto che le rimostranze degli abitanti delledi via7 erano legittime, ma che era stato necessario interrompere iiniziati due anni prima per mancanza di fondi. Aver aver lasciato un cantiere a metà, ha ovviamente aggravato una situazione già pesante. La nota positiva dell’intervento era che si ipotizzava di vedere, in un triennio, ladi. Ci avviciniamo al quarto anno e non si parla ancora di inizio. Una visita all’immobile sarebbe una guida istruttiva per capire la situazione media dellein tutta la provincia fatte di ambienti ...