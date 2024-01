Area a tutela Unesco | chiuso un bar in centro a Napoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn caffè, pasticceria e bistrò di via Santa Brigida, neldi, è statodalla Polizia locale in osservanza della delibera comunale e regionale, d’intesa con la sovrintendenza, sulle zone sottoposte a. La delibera della Giunta comunale n.246 del 21 luglio scorso interdice per tre anni l’avvio di nuove attività di somministrazione e di vicinato alimentare, al fine dire il patrimonio artistico, culturale, monumentale e architettonico nell’e buffer zone. Dopo la notifica da parte della Polizia locale il locale è stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... l' Anbi , l'associazione nazionale dei Consorzi di gestione edel territorio e delle acque ... In Sicilia è stato disposto il razionamento dell'acqua in 39 comuni nell'di Palermo, Agrigento ......alla biologa Felicetta Mazzei - verranno effettuati dei sopralluoghi per osservare questadi ...divulgativa con la cittadinanza e gli studenti per sostenere una maggiore consapevolezza sulla...Roccastrada: “Il Movimento Area Civica per Roccastrada di cui è portavoce Paolo Menichetti con un unico obiettivo: rilanciare il Comune di Roccastrada, i suoi borghi, il suo ambiente e il suo territor ...L’Area civica per Roccastrada è un movimento che vuole favorire ... della loro affermazione e della loro tutela e manutenzione, nell’interesse pubblico”. Obiettivi “Ci rivolgiamo a tutti i cittadini ...