Archiviato il caso Apostolico | Lega infangata sui dossier

...di un'opposizione eretta sulla panna montata arriva dall'archiviazione del cosiddetto... Il procedimento è statoperché 'il fatto non costituisce reato visto che non si tratta di ...Un'ipotesi che agita Fratelli d'Italia •Sgarbi: la signora Margherita Buzio, castellana ... Vittime del vaccino in piazza / 'Speranza non va' Il Mattino: Armi all'Ucraina, Pd ...E un esposto firmato mesi fa dall’opposizione che aveva dato il via a un’indagine ora archiviata dai magistrati di Catania. Finisce così il caso del video di Iolanda Apostolico, la giudice che aveva ...Una graduatoria artatamente composta per assumere in prima battuta un agente della polizia locale al comune di Villa Santa Lucia e poi amici e parenti in altri Enti. Era questa ...