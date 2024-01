Aperta un' inchiesta | ora il Pentagono indaga sul generale Austin

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - Una anziana muore dopo avere atteso per cinque ore al pronto soccorso , come raccontano i parenti, e la procura di ... (liberoquotidiano)

La riunione,ai componenti del gruppo consiliare e alla delegazione presente in giunta, si ... die di denuncia. Un giornalismo libero da censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto ...... un episodio sul quale èun'della magistratura. 'A Casaroli va la nostra solidarietà, e lasciamo alle forze dell'ordine il compito di ricostruire la vicenda nella speranza che la ...Sul caso Acca Larenzia la procura di Roma ha avviato, dopo le informative arrivate dalle forze dell’ordine, un'inchiesta in relazione ai saluti romani di ...Avrebbero finto di insediare aziende nel perimetro della 'zona rossa' o 'arancione' per compensare crediti d'imposta per un valore complessivo di quasi un milione di euro ...