Antonella Clerici verso il matrimonio | il gossip scatena i fan

Leggi su tvzap

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Personaggi TV.ha trascorso le vacanze a Cervinia in compagnia delle persone più importanti della sua vita: sua figlia Maelle, il suo compagno Vittorio Garrone e suo figlio Luca. In questi giorni la conduttrice sta postando su Instagram ricordi di quei momenti di spensieratezza e di relax con la sua famiglia allargata. Un anno finito e iniziato all’insegna dell’amore: la conduttrice non ha mai nascosto il profondo legame che c’è tra lei e l’imprenditore, allora i fan non possono che chiedere a quando le nozze. Ecco cosa ne pensa la nota conduttrice. Leggi anche:, la triste rivelazione sulla figlia Maelle Leggi anche: Simona Ventura e Giovanni Terzi, il triste annuncio sulla malattiae l’amoreVittorio Garrone Fidanzati ...