Anticipazioni Terra amara | Zuleyha prende una drastica decisione su Demir

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 gennaio 2024)Altun farà unascelta a, come si evince dalledella soap opera turca. La donna, in particolare,rà unache riguarderà il suo matrimonio conYaman e che lascerà tutti a bocca aperta. Tutto partirà quando la donna partirà alla volta di Izmir in compagnia di Hakan. La Atun deciderà di intrare questo viaggio per incontrare Hulya e scoprire come siano realmente andate le cose tra lei e. Di quest'ultimo, intanto, non ci saranno notizie e ormai si temerà il peggio a proposito della sua sorte.sarà tormentata da molte inquietanti domande riguardanti l'atteggiamento del marito verso la ragazza e vorrà vederci chiaro. In ...