Annapurna | Luigi Berlusconi seduce gli imprenditori vip Da Renzo Rosso a Ferrari fino a Stevanato | tutti i soci

Berlusconi punta sui viaggi e investe in Weroad (di cui è socio anche Carlo De Benedetti) Il primo investimento di, il nuovo veicolo di private equity lanciato da...E' di ieri la notizia cheBerlusconi ha raddoppiato la propria presenza nel venture capital e lanciato la sua holding, la montagna dell'Himalaya che evoca scalate e che in questo ...Importanti casate italiane si uniscono a Luigi Berlusconi in Annapurna, il nuovo veicolo di investimento istituito alla fine di ottobre attraverso la holding H14. In questa struttura sono aggregati ...Numerosi gli ingressi nel nuovo veicolo di investimento controllato da H14 che ha investito in WeRoad. Con il recente aumento di capitale sono entrati anche i fratelli Rovati, Ernico Grassi, Adolfo Gu ...