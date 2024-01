Android 14 QPR2 svela le sue carte | tutte le novità sui Google Pixel dalla beta 3

A distanza di un mese dalla precedente beta , Google ha rilasciato sui Pixel, Tablet e Fold la beta 3 deldi14 , probabilmente l'ultima del secondo 'Quarterly Platform Releases' che, secondo le previsioni, arriverà come aggiornamento pubblico il prossimo marzo. Rilasciato anche un ...L'ultima versione14Beta 3 promette miglioramenti e correzioni di bug, con una particolare attenzione alle funzionalità di accessibilità e connettività. Google ha rilasciato la versione14...Con il debutto della nuova serie Reno 11 Global, ecco fare capolino anche un’altra novità: un nuovo tablet budget perfetto per chi stava aspettando il successore di Pad Air. L’ultimo OPPO Pad Neo inau ...A distanza di un mese dalla precedente beta, Google ha rilasciato sui Pixel, Tablet e Fold la beta 3 del QPR2 di Android 14, probabilmente l'ultima del secondo "Quarterly Platform Releases" che, ...