Andrea Delogu e il bagno insolito | «È strano ma non credo di essere l' unica a farlo»

(Di giovedì 11 gennaio 2024), sul proprio profilo Instagram, non condivide solamente momenti della sua giornata che hanno a che fare con il lavoro o con i racconti di viaggi avventurosi (come l'ultimo in...

BOLOGNA - Per la Procura di Rimini Red Ronnie e i figli di Vincenzo Muccioli , Giacomo e, non diffamarono Walter, l'ex autista e stretto collaboratore del fondatore di San Patrignano. Il pm Davide Ercolani ha infatti chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico dei tre, ...In primis, che ha visto la vita dove non c'era. Sono una persona molto libera e voglio andare avanti così ', ha raccontato. Ema Stokholma si racconta: tra carriera e vita personale Tra ...Andrea Delogu, sul proprio profilo Instagram, non condivide solamente momenti della sua giornata che hanno a che fare con il lavoro o con i racconti di viaggi avventurosi (come l'ultimo ...Immensa gratificazione per la Polisportiva Campitello dopo la convocazione di tre calciatori rossoblù nella rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. Si tratta di Delogu, Fontana e Neri. Il Campi ...