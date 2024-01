Amici 23 | pronto un comunicato di Maria De Filippi per gli allievi? C’entrerebbe l’uscita di Mew e Matthew

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mew ehanno deciso di abbandonare a sorpresa23 e il ritorno dalle vacanze natalizie si è rivelato a dir poco burrascoso. I motivi non sono stati ancora svelati ufficialmente, sebbene c’è chi abbia parlato di gravidanza e fuga d’amore. A quanto pare nessuna delle due cose avrebbe spinto i duea lasciare il talent show. SaràDea spiegare cosa sta succedendo in occasione della prossima puntata.23: ildiDeIl prossimo appuntamento di23 si preannuncia a dir poco scoppiettante. Finalmente verrà svelato il motivo per cui Mew ehanno deciso di abbandonare il talent show. Qualcuno suppone che i due ormai ex ...

... Song of Nunu: A League of Legends Story è finalmenteal lancio su PS4, PS5, Xbox One e Xbox ... Il gioco viene così descritto da Tequila Works: "Unisciti ai dueNunu e Willump in un'...coez e frah quintale, al via il lovebars tour Tuttoper il tour che vedrà i duee colleghi insieme sui palchi di alcuni dei principali palazzetti italiani. Dopo Mantova Coez e Frah ...Tra Sarah e Holden di Amici 23 c'è una simpatia Una storia Instagram della cantante riaccende la speranza dei fan. All'interno della scuola di Amici23, sono nate diverse coppie, molte delle quali ...Se la squadra della Celentano ha subito trovato un accordo, con Dustin come candidato sia alla gara che all’eventuale sfida, e altrettanto quella di Emanuel Lo con Kumo pronto sia per la ... L’allievo ...