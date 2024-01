Amici 23 | le anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio | ospiti e sfide

23, ledella puntata di domenica 14 gennaio Come svelato in uno dei daytime di questi giorni, la gara di ballo tra Dustin, Giovanni e Kumo ha visto gli ultimi due sconfitti: con ...Alcuni banchi sono stati spostati dopo l'uscita di Mew e Matthew #AMICI23 #amicispoiler (@gossiptv__) January 11, 2024 La scuola del talento È iniziata ufficialmente la ...Le anticipazioni del nuovo appuntamento con Amici 23 in programma domenica 14 gennaio su Canale 5 rivelano che anche questa settimana non c'è stato alcun nuovo eliminato dal cast di questa fortunata ...Martedì 9 gennaio Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola per "motivi personali" (motivazioni confermate da Maria De Filippi anche durante la registrazione). La produzione ha ufficializzato l'addio ...