Amici 23 anticipazioni puntata 14 gennaio | Maria De Filippi parla del ritiro di Matthew e Mew | risultati sfide

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La prossimadi23 andrà in onda domenica 14alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo. Le registrazioni della prossimadi23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 14alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno. Ci saranno due, con Kumo e Giovanni che rischieranno di lasciare il programma. Le, fornite dall'account TwitterNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler. Ospiti, News e Giudici del 14Nelladi oggi gli ospiti sono stati Alberto Urso vincitore della diciottesima edizione didi ...

Si rinnova l'appuntamento con la registrazione di Amici 23 della puntata in onda domenica 14 gennaio 2024 . Nuove sfide e colpi di scena ... (tvpertutti)

Domenica 14 gennaio 2024 , tornerà in onda su Canale 5, una nuova puntata di Amici 23 con tutti gli amatissimi allievi. Il Serale del talent si ... (tutto.tv)

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 14 gennaio 2024. Gare, compiti, litigi e provvedimenti L'articolo Amici 23 ... (novella2000)

23, ledella puntata di domenica 14 gennaio Come svelato in uno dei daytime di questi giorni, la gara di ballo tra Dustin, Giovanni e Kumo ha visto gli ultimi due sconfitti: con ...Alcuni banchi sono stati spostati dopo l'uscita di Mew e Matthew #AMICI23 #amicispoiler (@gossiptv__) January 11, 2024 La scuola del talento È iniziata ufficialmente la ...Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23 L'uscita dei due allievi, fidanzati da mesi, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A stupire è stato il ...Amici 23, spoiler e anticipazioni della nuova registrazione dell'11 gennaio: ospiti, classifiche e anticipazioni della nuova puntata.