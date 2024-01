Amazon | accordo per Fire TV integrato sui televisori Panasonic

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – In occasione del CES di Las Vegas,ha annunciato una nuova partnership globale cone il supporto Matter Casting per dispositiviTV e Echo Show 15. Lo scopo della collaborazione è di integrareTV nei nuovi smart TVa partire dal 2024. Grazie aTVe Alexa, sarà possibile accedere a vari prodotti di intrattenimento, dai contenuti live in chiaro, alle app e ai servizi di streaming. Inoltre,ha presentato due nuovi OLED Smart TV top di gamma conTV. Con i modelliZ95A e Z93A sarà possibile lanciare app, riprodurre musica, cercare titoli e controllare i dispositivi intelligenti compatibili utilizzando il ...