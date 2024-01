Allergie alimentari | i danni causati dal cibo processato

Abbiamo discusso di disturbi legati all'alimentazione, come l'ortoressia nervosa o le, e di digiuno intermittente . Abbiamo seguito lo sviluppo di nuovi farmaci anche in un'...... si è scoperto che il cibo spazzatura facilita la comparsa di, in uno studio condotto dal Ceinge Biotecnologie avanzate 'Franco Salvatore' su un totale di 105.151 bambini della ...(Adnkronos) – Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso nei bambini, si è scoperto che il cibo spazzatura facilita la comparsa di allergie alimentari, in uno studio condotto dal ...Sono in aumento le imprese della filiera alimentare che hanno preso la strada della sostenibilità. Una scelta che rende anche in termini economici. Ecco alcuni casi esemplari selezionati dalla vicepre ...