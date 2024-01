Alla Lazio è bastato sedersi sulla riva del fiume

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Con quello di ieri, sono quattro i derby di Roma consecutivi in cui viene segnato un solo gol o addirittura nessuno. Questa specie di quadrilogia della pochezza, se vogliamo chiamarla così, si è aperta il 6 novembre del 2022, con il derby dell’errore di Ibañez, anticipato da Pedro su un tentativo scellerato di finta verso la propria area di rigore. Quel momento sembra ormai aver marchiato a fuoco il derby di Roma, una partita in cui le due squadre fanno talmente poco per vincere che è diventato impossibile pensare di non perdere, in cui anche il più piccolo errore sembra una condanna a morte. I giocatori die Roma, anche ieri, sembravano essersi abbandonati all’idea che, se è così difficile giocare a calcio con i propri compagni, tanto vale farlo con gli avversari. Già al primo minuto Cataldi, con un filtrante perfetto, ha servito Lukaku...