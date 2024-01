Alimentare | Gatta FI | Doggy bag per lotta a sprechi e migliore sostenibilità ambientale

Questo è il senso della legge, che ha l'obiettivo di ridurre lo spreconei ristoranti e di promuovere la sostenibilità ambientale'. Così Giandiego, deputato di Forza Italia e ...'L'obiettivo della proposta di legge sulla doggy bag - ha spiegato- è quello di contribuire a contrastare lo spreco, uno degli obiettivi fissati nell' Agenda Onu 2030 . In Italia, ...(Teleborsa) - Una proposta presentata alla Camera da Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura di FI e da Paolo Barelli, presidente dei deput ...(LaPresse) Una legge per obbligare i ristoratori a fare la "doggy bag" con gli avanzi per i clienti che la richiedono. È la proposta di legge sottoscritta dal deputato di Forza Italia Giandiego Gatta ...