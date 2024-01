Alicia Vikander protagonista | accanto a Cate Blanchett | di Rumours

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il filmavrà nel proprio cast, che comprendeva già, l'attrice premio Oscaraffiancherà sul set dila collega, il nuovo progetto sviluppato dagli sceneggiatori e registi Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson. Il progetto è prodotto dalla Square Peg di Ari Aster e Lars Knudsen, casa di produzione che ha già portato al successo Hereditary e Dream Scenario. Il nuovo progettoracconterà la storia di sette leader delle democrazie liberali più benestanti che si trovano al summit G7 e si ritrovano alle prese con pericoli sempre più grandi mentre cercano di scrivere una bozza di un documento per provare a superare una crisi ...

Non torna mai sui suoi passi. Ma è sempre ... (amica)

affiancherà sul set di Rumours la collega Cate Blanchett , il nuovo progetto sviluppato dagli sceneggiatori e registi Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson. Il progetto è prodotto ...... 5 idee dallo street style Gli stivali marroni in camoscio, indossati come ha fatto, con un set coordinato composto da giacca e minigonna, ci piacciono sempre molto. Con look del ...Il film Rumours avrà nel proprio cast, che comprendeva già Cate Blanchett, l'attrice premio Oscar Alicia Vikander.