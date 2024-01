Alaska Airlines | perdute le registrazioni vocali dei piloti | sono state sovrascritte Aperta un' inchiesta su Boeing

L'aereo coinvolto nell'incidente diaveva avuto due incidenti con 346 morti nel 2018 e 2019 ed era stato messo a terra per più di 20 mesi in tutto il mondo per problemi di sicurezza Qualcuno lo chiama l'aereo maledetto. ...Dopo un lungo stop son tornati a volare ma ora sono di nuovo nei guai dopo l'atterraggio d'emergenza di un voloper lo scoppio di un portellone in volo. Ecco tutto quello che c'è da ...Emergono nuove difficoltà nelle indagini sul Boeing 737 Max 9 dell'Alaska Airlines, l'aereo protagonista settimana scorsa dell'incidente in cui un pannello si è ...L’ente ha riferito a Boeing dell’indagine in una lettera «per determinare se Boeing non è riuscita a garantire che i prodotti completati fossero conformi al progetto approvato» ...