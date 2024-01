Al via la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani” | la tv dell’11 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 11su RaiUno alle 21.25 prenderà il via ladella fiction “Doc –tue”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Risvegli” e “Lasciar andare”. Nel primo, Doc affronta il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire, senza mai dimenticare i pazienti; scongiurare la chiusura del reparto e guidare i tre nuovi specializzandi. Nel secondo, il “nuovo ricordo” di Doc, iper-impegnato, scombina gli equilibri del reparto: Agnese teme che possa destabilizzare Andrea, mentre Damiano è preoccupato sul come possa impattare su Giulia. Canale5 alle 21 trasmetterà la serie “Terra amara”. Andranno in onda due episodi: nel primo, non si hanno più notizie di Fekeli. Lutfiye teme che gli possa essere successo qualcosa di grave. Zuleyha ...