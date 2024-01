Aja | processo a Israele | “Sta commettendo un genocidio” VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 “ha commesso, stae rischia di continuare a commettere atti dicontro il popolo palestinese a Gaza”. E’ in sintesi l’accusa mossa dal Sudafrica contro lo Stato ebraico per la guerra nella Striscia, scatenata dal massacro di Hamas del 7 ottobre e che ha finora ucciso oltre 23 mila palestinesi. L’istanza è stata presentata da Pretoria il 29 dicembre scorso alla Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, provocando diverse reazioni internazionali – e l’indignazione di– e sarà discussa oggi e domani in due udienze pubbliche al Palais de la Paix dell’Aja. Netanyahu: “non sposterà popolazione civile Gaza” “Lasciatemi chiarire alcuni punti:non ...

All'Aja si apre processo per genocidio Hamas: "Ostaggi Non torneranno vivi se Netanyahu non accetterà nostre condizioni" Gaza, Blinken vede Abu Mazen: "Sì a creazione Stato palestinese" Israele, ...Sarà discussa in due udienze pubbliche al Palais de la Paix dell'Aja. 'Questo processo è l'affaire Dreyfus del XXI secolo': così l'ex premier israeliano Bennett Cosa chiede Pretoria, il nodo del 'dolus specialis', l'ipotesi misure cautelari in attesa del verdetto che potrebbe arrivare tra diversi anni