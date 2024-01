AIA | Pacifici | «Orsato in Arabia? Ecco cosa penso»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Carlo, presidente dell’AIA, ha parlato a margine della firma del protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e l’associazione arbitri Carlo, presidente dell’AIA, ha parlato del possibile approdo dinel campionato arabo a margine della firma del protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e l’associazione italiani arbitri per vari progetti. PAROLE – «Assolutamente non mi preoccupano queste voci. Al di là delle battute che fanno scalpore, Danieleè parte integrante del nostro gruppo eavrà un futuro anche all’interno della nostra organizzazione».

... Daniele Orsato fa parte del nostro gruppo e penso che avrà un futuro anche nella nostra organizzazione" lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri () Francesco, a ......delle scuole all'Associazione Italiana Arbitri - ha dichiarato il presidente Carlo- Per noi è importantissimo perché la stragrande maggioranza di ragazzi e ragazze che entrano nell'...Lo ha detto Carlo Pacifici, presidente dell'Aia, a margine della firma del Protocollo d'intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Aia per l'istituzione di percorsi formativi alla carriera di ...Come riporta Tag24, a margine di un evento il presidente dell'Aia Carlo Pacifici ha commentato le proteste di Mourinho in Roma-Atalanta e la situazione arbitrale italiana. Di seguito le sue parole.