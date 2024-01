Agroalimentare | debutta sul mercato ‘Perrina’ | nuova clementina tardiva made in Italy

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Punta a colmare il gap delle importazioni E' iniziata in Campania la prima raccolta dellavarietà di clementine tardivein. Si chiama 'Perrina' ed è frutto di una mutazione spontanea della'comune', individuata dall'agronomo calabrese Francesco Perri (da cui prende il nome), che ne è in termini tecnici il 'costitutore', e

(Adnkronos) – E' iniziata in Campania la prima raccolta della nuova varietà di clementine tardive made in Italy . Si chiama 'Perrina' ed è frutto di ... (periodicodaily)

CESENA -a Macfrut 2024 (in programma dall'8 al 10 maggio) Innovation Hub For Healthy Food , il ... Campus Scienze degli Alimenti di Cesena e col Centro di Ricerca Industrialequest'anno, poi, la nuova Piattaforma Unica , punto di accesso per usufruire dei principali ...e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia"; ai percorsi di ...(Adnkronos) – La 45ma edizione Sigep – The Dolce World Expo (Fiera di Rimini, 20-24 gennaio) sostiene con ancora maggior impegno la formazione e la costruzione dei percorsi di crescita professionale d ...E' iniziata in Campania la prima raccolta della nuova varietà di clementine tardive made in Italy. Si chiama 'Perrina' ed è frutto di una mutazione spontanea della clementina 'comune', individuata dal ...