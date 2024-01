Agoumé | «Siviglia | sono pronto! Io con una leggenda | un piacere»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nel mercoledì appena conclusosi è trasferito dall’Inter al, in prestito con diritto di riscatto. Ai canali ufficiali del suo nuovo club parla delle sue caratteristiche. IL SUGGERIMENTO – Lucienè passato dall’Inter alanche grazie a un suo amico: «Tanguy Nianzou. Abbiamo giocato assieme con le selezioni giovanili da quando avevamo quattordici anni. Quando si è presentata la possibilità di venire qui l’ho chiamato e abbiamo parlato della città e del club. Mi ha detto molte cose positive e oraqui, perciò ha lavorato bene. È un punto a favore per il mio ambientamento avere giocatori francesi e giovani che in aggiunta conosco. Altri? Sergio Ramos, è unadel calcio. Per me avere la possibilità di condividere lo spogliatoio con lui è un enorme ...