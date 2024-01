Aggiornamenti Patch Tuesday Windows 10 e 11 | Risoluzione problemi Wi-Fi e sicurezza BitLocker

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Microsoft ha recentemente rilasciato glimensili di, noti come, per i sistemi operativi10 e11 all’inizio del 2024. Questi, identificati come KB5034122 per10 e KB5034123 per11, sono stati progettati principalmente per affrontaredi… ?

...di sicurezza , il quale ha creato non pochi grattacapi e che a quanto pare ha interessato le reti che sfruttano 802.1x per l'autenticazione. Per Windows 10 , invece, gli...Gli utenti sono invitati ad installare quanto prima questi update critici per mettere al sicuro i propri dispositivi, con glidelTuesday che - lo ricordiamo - sono fondamentali ...Microsoft ha rilasciato l'update KB5034123 per Windows 11, è il primo Patch Tuesday del 2024, tra le altre cose risolve un problema al Wi-Fi.Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday per il mese di gennaio 2024 con gli aggiornamenti di sicurezza che affrontano 48 vulnerabilità: al momento, non ci sono notizie su divulgazioni pubbliche o sfr ...