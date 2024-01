Agevolazioni gite scolastiche | domande dal 15 gennaio | requisiti | come richiedere l’ISEE

... scuola e tasse in base al reddito: alcuni esempisanità: l'esenzione ticket Bonusscolastiche 2024 con Isee basso Assegno unico 2024 Come e dove fare il modello Isee Bonus bollette ...NOTA Ministero [PDF] 15 gennaio -scolastiche, domande dal 15 gennaio sulla piattaforma Unica : cos'è, requisiti, come ottenere l'ISEE. FAQ Ministero 15 gennaio - Campionati di ...Nel 2024 chi ha un Isee basso può beneficiare di agevolazioni e aiuti importanti, come quello in bolletta, il bonus psicologo, quello delle gite scolastiche e molte altre ...L’importo che può essere erogato dal Bonus Gite Scolastiche è di massimo 150 euro per ogni studente, un valore che può essere addirittura diminuito in base all’ISEE presentato. Dunque, nonostante un ...