Agcom | arriva la stretta sugli influencer | cosa cambia in Italia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’prepara unasull’attività degli. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato all’unanimità le linee guida. Queste ultime hanno l’obiettivo di garantire il rispetto da parte degli imprenditori digitali delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Le regole prevedono, tra l’altro, che glisiano tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile. Le norme contengono misure anche in materia di comunicazioni commerciali e di tutela dei diritti della persona, con un meccanismo di richiami e ordini per la rimozione o adeguamento dei contenuti. Le Linee guida, ha spiegato l’, definiscono “un insieme di norme indirizzate agli ...

Al pari degli altri media, spiega l', "creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione ...Lo rende noto in comunicato l', spiegando che "la crescente rilevanza e diffusione dell'attività degli influencer, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti ...L’Agcom prepara una stretta sull’attività degli influencer. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato all’unanimità le linee guida. Queste ultime hanno l’obiettivo di ...Per e-mail definivano i dettagli del progetto, le date e le modalità di comunicazione. «Sarà la Balocco a contattare l’associazione (in definizione) – ...