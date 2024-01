Africa | Tajani | ' piano Mattei non è neocolonialismo | ma progetto di crescita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Ilvarato ieri dalla Camera "è unche deve far sì che l'Italia aiuti il continententeno a crescere, ma con un ottica che metta sullo stessoni e italiani, non si tratta quindi di. Ad esempio le estrazioni dell'Eni devono essere messe a disposizione del continente". Lo ha detto a Radio anch'io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio. "Si tratta di una scelta di partnership - ha spiegato- con l'italia protagonista nel continenteno. Sarà un accordo vincente per entrambe le parti, che aiuterà il sistema agricolo e sanitario, nella lotta al cambiamento climatico e che si baserà sulla collaborazione con le ...