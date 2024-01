AEW | Nuova cintura e nuovo protocollo per poter sfidare il campione | HOOK è il primo ad avere i requisiti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 2024 della AEW si è aperto con un. Samoa Joe ha meritatamente conquistato il titolo a Worlds End interrompendo il regno di MJF dopo oltre un anno e inevitabilmente dopo un regno così lungo è arrivato il momento di fare qualche cambiamento. Joe questa notte a Dynamite ha svelato iltitolo chiudendo così l’esperienza BBB Title, tornando alla vecchiain cuoio senza le rifiniture Burberry, inserendo delle placche personalizzabili ai lati. Poi per Joe è arrivato il tempo di spiegare cosa servirà persfiarlo. Gli avversari non mancano Samoa Joe è salito sul quadrato del Daily’s Place, la casa della AEW, e ha introdotto unperil. La ...

...non solo "vita all'ebraismo", ma anche "l'ebraismo dei muscoli che è andato perso". I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld ......non solo "vita all'ebraismo", ma anche "l'ebraismo dei muscoli che è andato perso". I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld ...Mercedes Mone sarebbe una free agent, perciò le grandi compagnie americane (AEW e WWE su tutte), starebbero corteggiando l'ex campionessa femminile. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato di quanto fo ...