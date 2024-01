Adrano | in auto con un pugnale e dello stupefacente | 25enne denunciato

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihannoin stato di libertà untrovato in possesso di une di sostanza. In particolare, mentre erano impegnati nelle attività di controllo del territorio, i poliziotti della Volante hanno deciso di sottoporre a controllo un veicolo che si aggirava con fare sospetto in Contrada Naviccia. Al bordo del veicolo viaggiavano tre persone che sono state fermate e sottoposte a perquisizione personale e del veicolo che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno infatti rivenuto e sequestrato un, del quale il giovane non è riuscito a giustificare il possesso, e della sostanza, del tipo marijuana, destinata ad uso ...

