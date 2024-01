Addio a Pietro Rosica | imprenditore e manager nel settore delle moto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Chieti - La comunità di Casoli piange la scomparsa di, stimatonel, fondatore della società Cometa. La notizia della sua morte è giunta ieri nel tardo pomeriggio dall'Hospice di Torrevecchia Teatina, dovericeveva cure nelle ultime settimane a causa di gravi problemi di salute, considerati purtroppo irreversibili. Il sindaco Donatello Di Prinzio ha ricordatocome un amico d'infanzia e unche ha iniziato come operaio, per poi emergere nel mondo dell'imprenditoria, creando opportunità occupazionali per molte famiglie. Anche quando ha cessato la sua attività lavorativa, ha continuato a essere di aiuto con i suoi consigli. La sua assenza era ...