ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO CARTOTECNICO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 13/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per azienda nel settore1 ADDETTO ALL’Il candidato sarà inserito in produzione dove si occuperà dell’. L’attività è semplice e richiede solo una buona manualità e attenzione. Sono valutati candidati anche alla prima esperienza. Restribuzione CCNL Grafica artigianato Full time orario spezzato Luogo di lavoro San Giustino (PG) manualità CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

