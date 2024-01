Adani non ci sta | «Domenica scorsa Huijsen era Aldair Adesso…»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Daniele, ex giocatore, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram della prestazione diin Lazio-Roma Daniele, ex giocatore, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram della prestazione diin Lazio-Roma. Ecco le sue dichiarazioni.– «Mi raccomando, facciamo le cose che riescono meglio nel nostro Paese…eraper come ha giocato, il più forte difensore della storia della Roma per un tempo giocato e bene. Ora ha dato una legnata e ha causato il calcio di rigore, non può più indossare le scarpette da calcio. Il nostro Paese in questo dà il meglio di sè quando deve rivelarsi mediocre nei giudizi».

Lecce (ITALPRESS) – Il veleno nella coda per un Frosinone che non avrebbe meritato la sconfitta per quanto prodotto e un Lecce che non avrebbe ... (ildenaro)

