Achilles Ion Gabriel vuole fare le cose in grande

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Quando incontroIonmancano solo un paio di giorni al suo show al Pitti di Firenze. Mi aspetta in un hotel di Milano, città in cui sta ultimando gli ultimi dettagli prima del debutto del suo brand omonimo. «Sono molto felice, ma anche estremamente nervoso» mi confida non appena ci vediamo nel bar dell’albergo. «Normalmente non sarei così agitato, ma è la prima volta che mostro qualcosa di così personale». Quello diIonè uno di quei nomi che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni grazie al suo lavoro con Camper e Camperlab. Ricordo ancora come a Milano, il giorno dopo unasample sale del marchio spagnolo, fosse impossibile non vedere un paio delle scarpe disegnate daai piedi di chi frequenta i luoghi della moda milanese. ...

