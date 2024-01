Accoltellata in autogrill | l' ex marito l' aveva seguita con un' auto dalla targa rubata 

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Un'noleggiata in Slovenia, con unaitaliana rubata, usata per seguire la ex durante le vacanze di Natale a Ladispoli. Poi il pedinamento instrada culminato nell'aggressione e il tentato omicidio nella stazione di servizio Bisenzio Est, nel giorno di Santo Stefano. Per non farsi riconoscere, l'uomo si era anche travestito con un cappello di lana scuro e occhiali a specchio. Sono i tasselli messi insieme dagli investigatori che hanno portato alla svolta nel caso della donnaall'di Campi Bisanzio per il quale oggi la Procura di Firenze ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'exdella donna. Quanto all'aggressione, i dettagli contenuti nel provvedimento di fermo a carico di B.C., exdella ...

in, ex ha preparato per giorni aggressione Svolta nel caso della donnaall'di Campi Bisenzio: la Procura di Firenze ha sottoposto a fermo di indiziato di ...Tentato omicidio e calunnia reale. Sono le accuse a cui deve rispondere l'ex marito dell'insegnante 58enne di Segrateall'di Bisenzio Est a Santo Stefano. L'uomo, come riferito da FirenzeToday , è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia fiorentina in Friuli, dove risiede, ...E' arrivata la svolta nel caso della donna accoltellata in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze), il 26 dicembre scorso.La polizia ha fermato l'ex marito dell'insegnante 58enne, che s ...Un'aggressione nel parcheggio di un autogrill a Campi Bisenzio in provincia di Firenze nel giorno di Santo Stefano. La vittima, una donna di 58 anni insegnante stava aspettando le figlie nell'auto.