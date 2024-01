Accoltellamento del trapper Simba La Rue | in 4 chiedono il rito abbreviato

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Treviolo. Hanno chiesto tutti di poter essere giudicati con, i 4 imputati (su 9 indagati) per i quali il pubblico ministero Emma Vittorio aveva chiesto il giudizio immediato. La vicenda è quella relativa all’delLa Rue, avvenuto la notte del 16 giugno 2022 a Treviolo, nel parcheggio davanti all’abitazione dell’allora fidanzata del giovane. Il processo è stato quindi rinviato al prossimo 26 febbraio e davanti al giudice compariranno Moaad Amagour, 25 anni, residente nel Padovano, fratello di Mohamed Amine Amagour, in arte Baby Touché, ilrivale dila Rue. C’è poi Samir Benskar, 21 anni, anche lui residente in provincia di Padova, amico fraterno di Baby Touché, accusato di concorso morale del tentato omicidio a ...

... mentre rallenta la corsa dei reati informatici ( - 14% nel 2023), i furti con strappo sono il 7% in più di quelli rilevati nel 2019, le denunce di percosse sono aumentate12%, le rapine in ...La rappresaglia degli ultras della Lazio è arrivata poco dopo, con l'irruzione all'internopub di viale Angelico e l'trentenne giallorosso. Argomenti calcio ultras Leggi i ...Hanno alzato l'asticella degli scontri. Un assalto al pub, armati di lame. Poi l'accoltellamento, diversi fendenti all'addome che solo per una fortunata casualità non hanno ucciso un tifoso della Roma ...Omicidi efferati per rubare poche cose. Condannato a 24 anni per l'omicidio Montastro, miete poi altre tre vittime. Nel 2000 l'ergastolo, poi la semi-libertà in Appennino ...