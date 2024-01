Accadde oggi | 11 gennaio | Sergio Conceiçao ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 11edDue anni e mezzo -spezzettati- in maglia biancoceleste. Ma quante emozioni. La Supercoppa italiana (conquistata, con tanto di gol, alla prima partita ufficiale), la Coppa delle Coppe, la Supercoppa europea, lo scudetto, la Coppa Italia. E anche un pizzico di quella coccarda tricolore con Roberto Mancini in panchina: l’112004disputava l’ultima partita con la Lazio e nel campionato italiano. Sono state 137 le presenze in Serie A del portoghese, anche con Parma e Inter. P.S. Senza quei biancocelesti, la Juventus avrebbe vinto qualcosa in più… Quella domenica, quando il lusitano salutava noi e il club di Formello, Antonio Conte metteva a segno l’ultima rete, non solo con la Vecchia ...