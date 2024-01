Accadde oggi | 11 gennaio | almanacco del giorno

(Di giovedì 11 gennaio 2024), l'del: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 49 a. C. " Giulio Cesare passa il Rubicone 532 " Rivolta di Nika a Costantinopoli 1055 " ...

8 gennaio : Alessandro Abbondanza , Domenico Penzo ed altre ricorrenze Trentacinque presenze in Serie A, tutte con la squadra della sua città, e 66 in ... (glieroidelcalcio)

9 gennaio : Luigi Russo , Valerio Bertotto ed altre ricorrenze “Difensore di belle speranze, nei tre anni pre-berlusconiani, lavora per meritarsi il ... (glieroidelcalcio)

Corrado Barazzutti è il secondo italiano, dopo Adriano Panatta, a partecipare al Masters di fine anno che vede in gara al Madison Square Garden di ... (247.libero)

Accadde oggi , l' almanacco del giorno : i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 49 a. C. " Giulio Cesare attraversa ... (247.libero)

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 49 a. C. " Giulio Cesare passa il Rubicone 532 " Rivolta di Nika a Costantinopoli 1055 " ...1999: Muore Fabrizio De André, cantautore. Era nato a Genova il 18 febbraio 1940. Avanti TAGS 11 gennaio , Fabrizio De André , James Brown , Nirvana La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Prima la commemorazione delle autorità, con la deposizione delle corone di alloro da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e, per il Campidoglio, dell'assessore alla Cultura Miguel ...